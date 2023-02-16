«СберЗдоровье» вывел на рынок тонометр под собственным брендом

В ходе диагностики прибор синхронизируется с приложением «СберЗдоровье» на смартфоне и передает актуальные данные об артериальном давлении пациента. Со стороны клиники доступ к данным пациента через облачную систему получает врач-кардиолог.

Аппарат представляет собой адаптированный для российских пользователей тонометр Jamr Technology и производится под брендом «СберЗдоровье». В компании будут обеспечивать гарантийное обслуживание, а со временем рассчитывают локализовать производство в России.

Проект «СберЗдоровье» запущен «Сбером» в июне 2020 года на базе приобретенного ранее онлайн-сервиса DocDoc. Сделка состоялась в мае 2017 года, сумма приобретения доли в 80% компании не раскрывалась. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка ООО «ДокДок» в 2021 году составила более 784,7 млн рублей, убыток – 96,3 млн рублей. Совокупная выручка дочерних компаний – ООО «ДокДок Территория здоровья», «Инновационная медицина» и «Медцентрплюс» – превысила 3,2 млрд рублей. В 2021 году число пользователей платформы достигло 14,3 млн.

По состоянию на сентябрь 2021 года «СберЗдоровье» работал по программе дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов в 38 регионах РФ, мониторингом через сервис было охвачено 38 825 человек с COVID-19 и хроническими неинфекционными заболеваниями.

В декабре 2022 года Правительство России утвердило экспериментальный правовой режим для дистанционного мониторинга здоровья пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. В ЭПР будут участвовать пациенты с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 1-го и 2-го типов. Эксперимент будет действовать на протяжении двух лет – с 2023 по 2024 год, всего к эксперименту планируется подключить 4 тысячи пациентов в первой половине 2023 года, 7,7 тысячи – во второй, 12 и 25 тысяч пациентов в первом и втором полугодии 2024 года соответственно.

Оператором выступит АО «Объединенная приборостроительная корпорация» (АО «ОПК», входит в ГК «Ростех»). В пилотный проект попадут Республика Татарстан, Новосибирская, Самарская, Тюменская, Рязанская и Магаданская области, обсуждается участие Иркутской области и ХМАО.

Пилотный проект будет профинансирован за счет гранта фонда «Сколково». Как выяснил Vademecum, методологические центры – НМИЦ кардиологии им. Е.И. Чазова и НМИЦ эндокринологии – в июле-августе 2022 года стали победителями конкурсного отбора, получив грантовую поддержку за счет федеральных субсидий на общую сумму 589,4 млн рублей. По завершении эксперимента и в случае положительных результатов НМИЦ разработают механизм финансирования мониторинга, включая его тарификацию.

На участие в проекте претендуют зарубежные и российские производители носимых устройств – тонометров и глюкометров. В частности, глюкометр с функцией передачи данных по bluetooth «Сателлит Online» разрабатывает компания «ЭЛТА». В настоящее время прибор находится на регистрации в Росздравнадзоре. Свои устройства с аналогичным функционалом есть и у глобального мейджора LifeScan Russia.