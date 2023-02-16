«Аресбанк» взыскивает с дистрибьютора «ПрофитМед» 575 млн рублей

ООО «Коммерческий банк «Аресбанк» 13 февраля подало иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 574,9 млн рублей с ЗАО «ПрофитМед» и ООО «ПрофитМед Санкт-Петербург». Иск еще не принят к производству.

Основные бенефициары «Аресбанка» – владелец «Фармстандарта» Виктор Харитонин и его партнер Егор Кульков (у них по 18,2%), конечными совладельцами также являются партнеры Харитонина Геннадий Швейгерт и Валерий Егоров, следует из данных ЕГРЮЛ.

Харитонин также один из основателей «ПрофитМеда», владевший акциями компании через ФК «Профит Хауз». В 2002 году, по данным ЕГРЮЛ, учредителями ЗАО «ПрофитМед» выступили Дмитрий и Ольга Свирины, председатель совета директоров «ПрофитМеда» Евгений Стригас, их миноритарные партнеры, также 24,2% было у ФК «Профит Хауз». В свою очередь, 16,48% ФК было у Харитонина (остальное – у Алексея и Ольги Свириных). Актуальные владельцы ЗАО «ПрофитМед» не раскрываются.

У «Аресбанка», по данным СПАРК-Интерфакс, в залоге находятся товары «ПрофитМеда» залоговой стоимостью более 1 млрд рублей, а также дебиторская задолженность аптечных сетей и производителей, включая «Фармстандарт».

«Аресбанк» по итогам 2021 года находится на 85-м месте среди российских банков по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100» со значением 65,3 млрд рублей. Агентство «Эксперт РА» указывало на слабую диверсификацию бизнеса «Аресбанка» и специализацию на обслуживании финансовых потоков компаний, аффилированных с бенефициарами банка.

ЗАО «ПрофитМед» находится под угрозой банкротства. С ноября 2022 года дистрибьютор начал получать иски от кредиторов с требованием вернуть долг. За ноябрь-декабрь 2022 года к «ПрофитМеду» было подано 32 иска на 390 млн рублей, тогда как за весь 2022 год – 38 исков на общую сумму более 520 млн рублей. Еще 46 исков на 962,2 млн рублей кредиторы подали за прошедший период 2023 года.

Долг перед «Аресбанком» пока крупнейший из взыскиваемых черед суд. Но у «ПрофитМеда» есть еще долг перед Сбербанком. По данным СПАРК-Интерфакс, в залоге у кредитного учреждения – товары и оборудование дистрибьютора. Сумма долга перед Сбербанком неизвестна.

Процедуру банкротства «ПрофитМеда» уже инициировал петербургский поставщик медизделий «Эклиф». Компания подала иск о банкротстве ЗАО «ПрофитМед» в Арбитражный суд Москвы 24 января. Он оставлен без движения до 27 февраля. Ранее суд подтвердил наличие задолженности «ПрофитМеда» перед «Эклифом» на сумму более 1 млн рублей.

Планирует ли «Аресбанк» включаться в реестр кредиторов «ПрофитМеда», в банке Vademecum не ответили.

Выручка «ПрофитМеда» за первые девять месяцев 2022 года составила 48,5 млрд рублей. С этим показателем компания заняла 8-ю строчку рейтинга DSM Group «ТОП20 российских дистрибьюторов». Долю «ПрофитМеда» на фармрынке тогда оценили в 3,1% – она существенно не менялась в течение года.

ЗАО «ПрофитМед» зарегистрировано в Москве в 1994 году. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2021 году выручка компании составила 32,3 млрд рублей, чистая прибыль – 133,2 млн рублей.

ООО «КБ «Аресбанк» зарегистрировано в Москве в июне 1994 года. Прибыль организации в 2021 году составила 605 млн рублей.