Россельхознадзор предупредил об обороте контрафактных импортных ветпрепаратов

Действующий параллельный импорт лекарственных средств не распространяется на продукцию для ветеринарного применения, сообщили в Россельхознадзоре. Служба отмечает, что оборот ветпрепаратов с упаковкой на иностранном языке запрещена.
Россельхознадзор предупредил участников рынка о нелегальности оборота ветпрепаратов с упаковкой на иностранном языке, а также со стикерами на русском языке поверх иностранного текста на первичной упаковке. Обо всех случаях выявления такой продукции следует информировать Россельхознадзор.
Пресс-служба опубликовала требования к импортным препаратам «в связи с участившимися случаями выявления в обращении на территории России контрафактных ветеринарных лекарственных препаратов».
Ввозимые в Россию лекарственные средства должны иметь на первичной упаковке:
- наименование (международное непатентованное, или группировочное, или химическое, или торговое наименование);
- номер серии;
- дату выпуска (для иммунобиологических лекарственных препаратов);
- срок годности;
- дозировку или концентрацию;
- объем;
- активность в единицах действия или количество доз, указанные хорошо читаемым шрифтом на русском языке.
За реализацию, применение или ввоз на территорию страны в целях сбыта контрафактных лекарственных средств предусмотрено уголовное наказание. Также вакцинация контрафактными вакцинами будет причиной отказа в оформлении ветеринарного сопроводительного документа на перемещение.
Фото: Ринат Васбеев
Ринат Васбеев
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