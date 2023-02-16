Национальную процедуру регистрации медизделий на уровне ЕАЭС продлили до конца 2025 года

Национальную процедуру регистрации медицинских изделий на уровне ЕАЭС продлили до конца 2025 года. Это обеспечит плавное формирование их общего рынка в рамках союза, считают в ЕЭК.

Страны — участницы Евразийского экономического союза завершили процедуру подписания протоколов о продлении процедуры национальной регистрации медизделий до 31 декабря 2025 года. Протокол был опубликован на портале ЕАЭС накануне, 13 февраля. Соответствующие изменения внесены в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках ЕАЭС от 23.12.2014 года.

Ранее такая возможность была предусмотрена до 31 декабря 2022 года. Предполагалось, что с 1 января 2023 года регистрация медицинских изделий будет осуществляться только в соответствии с союзным правом. Продление срока, установленного протоколом, позволит государствам-членам усовершенствовать требуемую для перехода на единую регистрацию медизделий систему, включающую в себя в том числе клинические центры и испытательные лаборатории, сообщается на сайте ЕЭК. В декабре 2022 года Совет ЕЭК утвердил соответствующий план. Как отметил министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко, реализация мероприятий плана обеспечит безусловный переход на регистрацию медицинских изделий по правилам ЕАЭС с 1 января 2026 года.

В августе 2022 года в ЕЭК одобрили изменения, которые продлевают национальную процедуру регистрации МИ еще на три года. Проект протокола был направлен в страны ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания документа, писал «ФВ».

Артем Косенок

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