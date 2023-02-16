Takeda заплатит за «дочку» Nimbus Therapeutics около $5 млрд

Стали известны подробности оплаты сделки между компаниями Takeda и Nimbus по приобретению первого ингибитора аллостерической тирозинкиназы 2 (TYK2) Nimbus Therapeutics.

Takeda произведет два промежуточных платежа по $1 млрд каждый в пользу Nimbus после достижения годовой чистой выручки от продаж в размере $4 млрд и продажи препаратов, разработанных по программе TAK-279, на сумму $5 млрд.

Первоначально Takeda подписала соглашение о приобретении в декабре прошлого года. В результате сделки Takeda приобрела у Nimbus TAK-279, ранее известную как NDI-034858.

Ожидается, что уже в этом году начнется третья фаза клинических испытаний ТАК-279, используемой при псориазе и других иммуноопосредованных заболеваниях, включающих псориатический артрит, воспалительное заболевание кишечника и системную красную волчанку.

В Takeda отмечают, что это приобретение усилит и расширит их растущий портфель.

gxpnews