Москва заключит офсетный контракт на поставку 43 наименований лекарств

Власти Москвы ведут прием заявок на заключение офсетного контракта на поставку лекарств по 43 международным непатентованным наименованиям (МНН), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Победитель конкурса обязуется вложить не менее 1 млрд рублей в создание производства противоглаукомных, противоопухолевых и анальгезирующих препаратов, а также антидепрессантов и нейролептиков по 43 МНН.
Город будет закупать у предприятия эту продукцию в течение четырех лет. Начало поставок в рамках офсетного контракта запланировано на 2026 год.
Начальная цена контракта – 8,2 млрд рублей. По данным управления фармации Департамента здравоохранения Москвы, выход производства на полную мощность полностью закроет потребность столичных медицинских организаций по 52 лекарственным препаратам.
В декабре 2022 года в Москве стартовал сбор заявок на заключение контракта на поставку противоопухолевых лекарств. Победитель локализует на территории столицы производство препаратов от рака по семи МНН.