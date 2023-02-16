Врачам некоторых телемедицинских сервисов разрешат выписывать рецепты онлайн

Если актуальная версия проекта постановления будет утверждена, то ЭПР будет действовать в течение трех лет. При удачной апробации практику могут распространить на клиники по всей стране, а оплату представленных в проекте медуслуг могут включить в ОМС. Пока предполагается, что услуги для пациентов будут платными.

В проекте постановления уточняется, что врач сможет сформировать рецепт в форме электронного документа только по диагнозу, установленному ранее на очном приеме. Чтобы специалист имел доступ к необходимым данным, в договор между пациентом и клиникой будет добавлен пункт о согласии на обмен данными в ЕГИСЗ.

Для проведения телемедицинской консультации, как говорится в проекте постановления, пациент сможет выбрать врача вместо того, кто поставил диагноз, но только из той же медорганизации. Еще одно условие – опыт работы специалиста должен составлять не менее семи лет. Коррекция или назначение нового лечения будут возможны только по установленному ранее заболеванию. Минимальная длительность телеконсультации с использованием видеоконференцсвязи должна составлять не менее 20 минут.

Медорганизации должны вести реестр, в котором будут фиксироваться нежелательные события и нарушения, выявленные во время проведения телеконсультаций. Там же будут указываться меры, принятые для решения проблем, и результаты корректирующих мероприятий.

Кроме того, для внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности клиники и сервисы будут анализировать данные о 100% первых 2 тысяч консультаций и менее 50% – от числа последующих. Заключение по итогам аналитики должно формироваться не реже одного раза в квартал.

Общественное обсуждение проекта постановления продлится до 1 марта 2023 года. В Минздраве РФ уже сообщили, что оно «поддерживает развитие применения телемедицинских технологий», но при условии, что риски для пациентов и врачей будут минимизированы. Кроме того, уже «направлены замечания» к актуальной версии проекта Минэкономразвития.

В октябре 2021 года Минэкономразвития представило первую редакцию проекта постановления, разрешающего сотрудникам отдельных медорганизаций ставить пациентам диагноз в дистанционном формате, без обязательной очной консультации, а также формировать электронные рецепты. Пилотный проект, рассчитанный на три года, предлагали провести в виде ЭПР. Среди участников тогда были указаны сети клиник «Медси» и «Ниармедик» и телемедицинские сервисы «СберЗдоровье» и «Доктор рядом».

В Минздраве России тогда отмечали, что инициатива Минэкономразвития требует оценки всех рисков: «Предложенная редакция проекта постановления вызывает вопросы со стороны профессионального медицинского и экспертного сообщества. Важно внимательно оценить все риски, поскольку речь идет о жизни и здоровье пациентов». В середине января 2022 года «Коммерсантъ» выяснил, что Минздрав направил отрицательный отзыв на проект постановления об ЭПР по телемедицине.

Еще одну редакцию проекта постановления Минэкономразвития представило в феврале 2022 года. Тогда предполагалось, что единственным участником ЭПР станет разработчик цифровой платформы мониторинга состояния здоровья пациентов «М-Лайн», с 2021 года являющийся резидентом «Сколково». Этот проект также не был принят.

Согласно ст. 36.2 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», введенной 1 января 2018 года федеральным законом «О телемедицине», по телефону либо интернету в настоящее время можно получить только консультацию врача, который может собрать жалобы пациента и составить анамнез, однако окончательный диагноз можно получить только при очном посещении.

Рамочный закон об ЭПР, допускающий введение особого регулирования на определенный период в сфере цифровых инноваций, вступил в силу в январе 2021 года, в июле того же года были опубликованы поправки в 323-ФЗ, позволяющие применять ЭПР в телемедицине.

Одна из ключевых целей ЭПР в сфере телемедицины – дать возможность врачам дистанционно ставить диагнозы пациентам. Сейчас это законодательно запрещено, но, в связи с распространением в России штамма коронавируса «омикрон» и значительно возросшей нагрузкой на амбулаторно-поликлиническое звено, врачам фактически разрешили дистанционно подтверждать диагнозы пациентам с симптомами ОРВИ и COVID-19. В конце января 2022 года такое решение приняли в правительстве Москвы, в начале февраля – на федеральном уровне.