ФАС обвинила швейцарскую Microlife AG в координации цен на тонометры

Регулятор начал расследование координации цен. По данным ФАС, схема работала в два этапа. На первом – компания давала установки по цене тонометров через оптовых дистрибьюторов, на втором этапе они перепродавали медизделия аптекам, маркетплейсам и розничным продавцам по ценам не ниже скоординированных.

В результате таких действий, по мнению ФАС, устранялась конкуренция между розничными продавцами, а действия Microlife AG привели к установлению и поддержанию нерыночных цен на тонометры.

Если антимонопольная служба признает Microlife AG виновной, то компании грозит штраф по ч. 5 ст. 14.32 КоАП РФ (координация экономической деятельности хозяйствующих субъектов). Санкция по этой статье предполагает штраф для юридических лиц от 1 млн до 5 млн рублей.

В России зарегистрировано 44 модели тонометров производства Microlife AG серии BP, включая автоматические и полуавтоматические тонометры, а также профессиональные приборы WatchBP Home и WatchBP Office. Держателем регудостоверений выступает ИП Перминова Яна Геннадьевна.

В августе 2021 года ФАС России возбудила дело об ограничении конкуренции по итогам выездных проверок официальных дистрибьюторов аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в отношении еще одной швейцарской компании – Hamilton Medical AG.

По мнению регулятора, производитель направлял своим дистрибьюторам «указания по участию в государственных и муниципальных закупках», что привело к разделу рынка по территориальному принципу и, как следствие, – устранению конкуренции и поддержанию завышенных цен на торгах, заявляли тогда в службе. В ходе анализа торгов обнаружилось, что подавляющее большинство из них прошли только с участием одного дистрибьютора, а снижение НМЦК на них составляло менее 1%.

В мае 2022 года Комиссия ФАС признала Hamilton Medical AG нарушившим ч. 5 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции» путем координации экономической деятельности своих официальных дистрибьюторов и распределения между ними закупочных процедур «по определенным критериям». Антимонопольная служба выдала предписание о прекращении координации дистрибьюторов на торгах.

В Hamilton Medical AG все обвинения в координации дистрибьюторов отрицали и обжаловали решение ФАС. Разбирательство продолжается в Арбитражном суде Москвы.