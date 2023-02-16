Стоматологи жалуются на нехватку импортных материалов и препаратов

На дефицит каких лекарств, медизделий и расходных материалов жалуются российские стоматологи?

• Препарат для местного обезболивания на основе артикаина Убистезин. Его производит американская 3М, еще весной 2022 года объявившая об уходе с российского рынка. Перебои с поставками Убистезина, как говорят стоматологи, начались еще в марте 2022 года. В «Протеке» говорят, что препарат уже продолжительное время не поставляется в Россию.

На российском рынке есть его аналоги – как отечественные, так и зарубежные. Это Септанест и Ультракаин от французской Septodont, Артикаин Инибса от испанской Inibsa, Артикаин-Бинергия от российской «Бинергии».

В клинике «Домо-дент» отмечают, что с задержками поставляется в Россию и Ультракаин от Septodont (до 2021 года принадлежал Sanofi).

Артикаин-Бинергию активно используют российские врачи. Но для достижения необходимого эффекта вместо одной карпулы Убистезина нужно три-четыре карпулы Артикаин-Бинергии, говорит основатель клиники Smilestudio Луиза Автандилян.

• Цемент Vitremer от 3M. Его применяют для лечения зубов как у детей, так и у взрослых. Аналогов на российском рынке нет, что значительно затрудняет работу стоматологов, ведь на поиск новых стоматологических материалов они тратят немало времени.

• Шлифовальные диски от 3М. Отечественный аналог уступает импортному материалу по качеству, говорит стоматолог-терапевт Первой семейной клиники Петербурга Ирина Лукашенок. По ее словам, из-за низкой абразивности отечественных дисков для первичной шлифовки нужен не один диск, а два и более, что удорожает лечение и увеличит его срок.

• Стоматологические боры и фрезы. Отечественных производителей мало, а импортные задерживают поставки и поставляют не всю линейку из-за проблем с логистикой, объясняет главная медсестра Первой семейной клиники Петербурга Елена Березина.

• В дефиците продукция немецкой KaVo: спрей и запчасти для наконечников, порошок для гигиены.

• Перебои наблюдаются с гуттаперчевыми штифтами. Российских аналогов нет.

• Ушли с рынка капы Invisalign от американской Agilent Technologies. Российские аналоги есть, но Invisalign были лидерами рынка.

По словам российских стоматологов, сейчас поставки из-за рубежа идут с большими задержками, поставщики не могут прогнозировать точные сроки, некоторые зарубежные дилеры перешли на стопроцентную предоплату. Врачи опасаются, что российские производители не смогут закрыть потребности отечественного рынка. «По оценкам крупных поставщиков, на территорию России ввозилось порядка 35–40 тысяч наименований препаратов и материалов. А внутреннее производство может закрыть порядка 6 тысяч позиций – это капля в море», – считает медицинский директор стоматологий «Дентал Фэнтези» и Belgravia Dental Studio Святослав Коба.

Сложности с логистикой и решение международных компаний временно ограничить поставки в Россию после начала спецоперации на Украине сказались не только на работе стоматологов, но и хосписов. В «Доме с маяком» в начале декабря 2022 года сообщили о дефиците целого ряда импортных лекарств и медизделий, необходимых паллиативным пациентам, в том числе и продукции 3M.