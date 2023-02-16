Минэк сообщил о положительной динамике роста фармпромышленности по итогам года

Минэкономразвития сообщило, что фармацевтическая промышленность оказалась в плюсе по итогам 2022 года. Рост год к году составил 8,6%. Три квартала динамика роста была положительной, однако к концу года она резко сократилась.

Фармацевтическая промышленность по итогам 2022 года оказалась в лидерах по динамике роста среди других отраслей, ориентированных преимущественно на внутренний спрос. Такую статистику приводит Минэкономразвития в докладе «О текущей ситуации в российской экономике» с декабря 2022 года по январь 2023 года. В документе отмечается, что итоги года по большинству показателей российской экономики оказались лучше ожиданий экспертного сообщества.

Так, рост фармпромышленности год к году составил 8,6%. Однако этот показатель ниже, чем по итогам 2021 года (14,3%). Следом за фармпромышленностью по результатам 2022 года идут производство машин и оборудования (+1,9%), а также производство компьютеров, электроники и оптики (+1,7%).

Наибольший рост в фармпромышленности (лекарственные средства и медицинские материалы) наблюдался во II квартале: +26% по отношению к этому же периоду 2021 года. Также в плюсе были I и III кварталы (+24% и +14,7% соответственно). В IV квартале, наоборот, динамика роста снизилась (-19,2%). Если судить по месяцам, то наибольший рост был заметен в марте (+43,5%), наименьший – в декабре (-30,7%).

Фото: drobotdean/ru.freepik.com

Артем Косенок

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