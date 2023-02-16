В Африке при поддержке России создали высокотехнологичную лабораторию

В Республике Бурунди на базе местного национального центра общественного здоровья открыли лабораторию, созданную при поддержке России и полностью оснащенную российским оборудованием, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Мощность лаборатории – примерно 2000 исследований ПЦР в сутки для определения 12 патогенов, а также более 1000 исследований на антитела. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, российская сторона готова содействовать организации противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения особо опасных инфекций.

«Важно наращивать потенциал всех государств в борьбе с эпидемиями. Локализовать инфекцию там, где она возникла, проще, чем пытаться остановить ее трансграничное распространение», – прокомментировала возможности новой лаборатории Попова.

В ближайшее время Роспотребнадзор и Минздрав Бурунди разработают план действий по реализации подписанного в декабре 2022 года меморандума о сотрудничестве в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия.

gxpnews