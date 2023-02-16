Renewal увеличит объем выпуска лекарств в 1,5 раза

Новосибирская фармацевтическая компания Renewal («ПФК Обновление»), выпускающая 220 наименований лекарств и занимающая до 3% российского рынка, намерена увеличить объем производства в 1,5 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Рост планируется за счет запуска новой инфраструктуры – производственного цеха и логистического центра. При этом инвестиции останутся на уровне 2022 года – до 3 млрд рублей в год, уточнил генеральный директор Renewal Владлен Калустов. Он также рассказал, что по итогу 2022 года объем реализации компании составил более 145 млн упаковок.

В 2021 году Renewal уже запустила производство 40 новых препаратов, в 2022-м – 50, а в 2023-м планируется выпустить 60 новых наименований лекарств. «Мы нацелены выпускать дженерики, то есть аналоги импортных препаратов. И вся стратегия компании как раз в ближайшие годы рассчитана на замещение импортных препаратов», – говорил в 2022 году исполнительный директор компании Владимир Гречкин.

gxpnews