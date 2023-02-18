Производитель Zantac 40 лет скрывал опасность возникновения рака

Британская фармацевтическая компания Glaxo почти полвека скрывала данные о том, что лекарство от язвы желудка и изжоги Zantac может стать причиной появления онкологических заболеваний, пишет Bloomberg.

По данным агентства, первые результаты исследований появились еще в 1978 году. Компания скрыла результаты этих исследований и не стала отзывать препарат из аптек, несмотря на предупреждения как собственных специалистов, так и независимых исследователей, сообщает Bloomberg.

Zantac стал самым продаваемым рецептурным лекарством в мире, Glaxo получила награду от королевы Елизаветы II, а исполнительного директора Эндрю Уитти посвятили в рыцари. Zantac был самым прибыльным препаратом компании Glaxo, ставшей в процессе слияний и поглощений GSK Plc, которая на сегодня оценивается примерно в $73 млрд. Среди самых популярных препаратов компании – антидепрессанты «Паксил», «Веллбутрин» и вакцина от опоясывающего лишая «Шингрикс».

Препарат начали отзывать из аптек только в 2019 году, когда выяснилось, что он содержит высокий уровень канцерогенов, причем дело не в случайном попадании его в некоторые партии. Источником было само действующее вещество препарата – ранитидин. Производители Zantac и регуляторы по всему миру отозвали препарат из продажи, а весной 2020 года FDA вообще запретило его продажи.

К компании-производителю были поданы тысячи исков. Но в декабре 2022 года суд Флориды отклонил их, сославшись на то, что «в научном сообществе нет признания статистически значимой связи между ранитидином и раком». Таким образом, суд встал на сторону компании, которая указывает, что три года обширных исследований, включая 13 рецензируемых исследований, показали отсутствие доказательств того, что Zantac (ранитидин) увеличивает риск любого заболевания, в том числе рака.

gxpnews