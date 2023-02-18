В инструкцию препарата от артериальной гипертензии внесли побочное действие

В инструкцию препарата от артериальной гипертензии «Атаканд Плюс» внесено новое побочное действие. «АстраЗенека» сообщила о возможности развития острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), связанного с наличием гидрохлоротиазида в качестве одного из действующих веществ в составе препарата.

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» сообщила о внесении новых данных по безопасности в инструкцию препарата «Атаканд Плюс» (МНН кандесартан+гидрохлоротиазид). Форма выпуска — таблетки, 16 мг + 12,5 мг. Информационное письмо опубликовано на сайте Росздравнадзора.

В инструкцию добавили побочное действие: возможность развития острого респираторного дистресс-синдрома, связанного с наличием гидрохлоротиазида в качестве одного из действующих веществ в составе препарата.

В раздел «Особые указания» также внесена информация об остром токсическом поражении дыхательной системы, включая ОРДС, после приема гидрохлоротиазида. При подозрении на ОРДС следует отменить кандесартана цилексетил/гидрохлоротиазид и назначить соответствующее лечение. Гидрохлоротиазид не следует назначать пациентам, у которых ранее наблюдался ОРДС после приема гидрохлоротиазида.

«Атаканд Плюс» — комбинированное гипотензивное средство, в состав которого входят антагонист рецепторов ангиотензина II и диуретик. Препарат применяют для лечения артериальной гипертензии.

В сентябре 2021 года в инструкцию препарата была добавлена информация о возможных нарушениях со стороны органов зрения, а в июле 2019 года — о возможных рисках развития рака кожи.

В октябре 2020 года AstraZeneca объявила о продаже коммерческих прав на «Атаканд» и «Атаканд Плюс» за 400 млн долл. немецкой компании Cheplapharm Arzneimittel GmbH. Сообщалось, что британский производитель лекарственных средств сосредоточится на разработке и производстве противоопухолевых препаратов.

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Артем Косенок

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