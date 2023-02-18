Поставщиков антисептика признали виновными в антиконкурентном соглашении во время пандемии

Решение Ростовского УФАС о наличии признаков антиконкурентного соглашения в действиях компаний «Органика» и «Биофарма» в разгар пандемии оставлено в силе. Арбитражный суд оставил без удовлетворения иск заявителей.

Арбитражный суд Ростовской области заново рассмотрел исковое заявление ООО «Компания «Органика» и ООО «Биофарма». Они просили признать незаконным и отменить постановление тероргана ФАС о нарушении антимонопольного законодательства и привлечении к административной ответственности. Однако суд повторно отказался удовлетворить это требование, придя к выводу, что истцы договорились и необоснованно повысили цену на антисептик «Хлоргексидин» в разгар пандемии, следует из судебного акта, который опубликован в системе «Мой арбитр».

В апреле 2020 года в Управление ФАС по Ростовской области покупатели пожаловались на аптеки, которые сильно подняли цену на антисептик «Хлоргексидин». Специалисты УФАС проверили одну из аптек, которая торговала дезсредством по 129 руб., и выяснили, что товар был поставлен ООО «Компания «Органика» за 98 руб., которое купило его у ООО «Биофарма» за 45,1 руб. При этом оптовик приобрел средство у завода за 14,1 руб. Таким образом наценка составила 877,25%.

Антимонопольный орган пришел к выводу, что не было никаких объективных причин для установления фирмами «Биофарма» и «Компания «Органика» такой надбавки. «В сложной социальной ситуации, вызванной угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, «Биофарма» и «Компания «Органика» экономически и технологически необоснованно завысили цены на дезинфицирующее средство «Хлоргексидин биглюконат 0,05%», — сказано в пресс-релизе Ростовского УФАС о возбуждении административного дела. В марте 2021 года комиссия УФАС признала фирмы виновными в заключении антиконкурентного соглашения ради поддержания высокой цены и оштрафовала поставщиков на 100 тыс. руб.

Компании не согласились с такими выводами. Во-первых, они не являются конкурентами: у них единый генеральный директор и учредитель. То есть они образуют одну группу лиц и в соответствии с законом о защите конкуренции освобождаются от ответственности за картельные соглашения. Во-вторых, дезинфицирующее средство «Хлоргексидин биглюконат 0,05%» не относится к категории ЖНВЛП, так что цена на него не регулируется государством. Суд не принял этот довод во внимание. Правоту УФАС поддержал и Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

В июне 2022 года кассационная инстанция удовлетворила жалобу истцов, согласившись, что «судебные акты являются недостаточно обоснованными», и направила дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

В частности, «суды не указали, почему повышенный спрос на препарат не может служить основанием для увеличения цены, не дали оценку поведению в сопоставимом периоде иных участников рынка относительно установления цены на аналогичный препарат», — отметил Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Однако при новом рассмотрении Арбитражный суд Ростовской области вынес практически аналогичный судебный акт, что и первый раз. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано. В итоге постановление УФАС оставлено в силе.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

pharmvestnik