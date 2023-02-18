Минздрав не согласен с инициативой увязать реестр патентов с регистрацией лекарств

В Минздраве заявили, что патентная увязка в реестре лекарственных препаратов может сократить возможности доступа к инновационной терапии в экстренных ситуациях. В ФАС отметили, что реестр активных веществ должен быть, но для решения вопросов регистрации использовать его нельзя.

Минздрав не согласен с инициативой бизнеса предусмотреть патентную привязку в реестре лекарств. Это может сократить доступ к инновационной терапии в экстренных ситуациях, заявил на «круглом столе», посвященном обсуждению доклада бизнес-омбудсмена по разделу «Защита иностранных инвесторов», заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев, передает ТАСС.

«В ряде ситуаций наблюдается определенное сокращение поставок препаратов, защищенных патентами, поэтому прямая привязка реестра к процессу регистрации могла бы существенно сократить возможности доступа к инновационной терапии в экстренных ситуациях», – пояснил он.

Участники фармрынка давно говорят о необходимости создания реестра фармакологически активных действующих веществ, охраняемых патентом на изобретение, и его увязке с регистрацией препаратов. Вопрос снова возник на повестке в ходе «круглого стола».

В ФАС в свою очередь отметили, что фармреестр должен быть, но для решения вопросов регистрации использовать его нельзя. Такая практика выводит патентную защиту из гражданско-правовой плоскости в административную. То есть предлагается не состязательный процесс в суде, а решение на усмотрение чиновника, подчеркнул заместитель руководителя антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев.

«Между тем ничто у нас в судах не защищается так последовательно и сильно, как интеллектуальная собственность. Разрешается накладывать и оборотные штрафы, и взыскивать незаконно полученные доходы. К сожалению, суды крайне редко накладывают обеспечительные меры. Хотя хватило бы соответствующего разъяснения пленума Верховного суда, чтобы решить 90% проблем в этой сфере», ­­— добавил он.

При этом исполнительный директор ассоциации «Фармацевтические инновации» Вадим Кукава заявил, что без патентной увязки реестр станет «еще одним информационным ресурсом, не несущим особой нагрузки».

Евразийское патентное ведомство запустило подобный фармреестр патентов в марте 2021 года. Роспатент представил участникам рынка прототип российского реестра в апреле того же года. В декабре Минэкономразвития представило окончательный его вариант, но он так и не был утвержден. Документ регулирует порядок ведения реестра, размещения в нем необходимой информации и внесения в нее изменений, предоставления информации, содержащейся в реестре, а также исключения данных из реестра. При этом в реестр планируют включать только патенты на химические соединения. В проекте также не предусмотрены изменения в законодательство, которые позволили бы использовать информацию ресурса при регистрации цен и проведении госзакупок.

Фото: katemangostar/ru.freepik.com

Артем Косенок

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