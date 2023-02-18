АФП ЕАЭС и ФАС делают перерегистрацию цен на дефицитные лекарства прозрачнее

Председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Алексей Кедрин принял участие в совещании, организованном Федеральной антимонопольной службой (ФАС), по вопросам внесения изменений в Постановление Правительства № 1771 о регулировании предельных отпускных цен на ЖНВЛП.

Участники обсудили поправки к механизму перерегистрации цен на дефицитные лекарства и пришли к следующим решениям:

установить трехмесячный срок действия заключения Росздравнадзора о дефектуре и формально закрепить права заявителя в течение этого срока повторно обратиться в уполномоченный орган в случае устранения причин для отказа в перерегистрации

Сейчас срок действия заключения о дефектуре не установлен. Это снижает прозрачность процесса взаимодействия между уполномоченными органами и заявителями. Кроме того, не закреплено и право заявителя на повторное обращение с заявлением о перерегистрации цены, если заявитель получил отказ по формальным основаниям, но может устранить замечания уполномоченного органа.

повысить прозрачность процесса взаимодействия уполномоченных органов и заявителей

«Предлагаемые инициативы поспособствуют установлению наиболее сбалансированных цен для производителей, потребителей и госорганизаций здравоохранения, которые закупают препараты, в том числе для льготных категорий граждан. Основанием для их разработки стал анализ результатов перерегистрации цен на дефектурные лекарственные препараты», – считает заместитель руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев.

gxpnews