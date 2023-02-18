Москва предлагает «Вагоноремонт» под фармпроизводство

Москва повторно выставила на торги право провести реорганизацию участка бывшей промзоны «Вагоноремонт» площадью 2,71 га, сообщает портал mos.ru.

Подать заявки на участие в аукционе инвесторы могут до 30 марта. Аукцион запланирован на 10 апреля. Победитель сможет разместить на территории производство и технопарк, а также общественно-деловые объекты. Это даст городу более 1500 рабочих мест. Планируемый объем инвестиций в реорганизацию участка – около 9 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта превысит 500 млн рублей.

В торгах могут принять участие любые заинтересованные лица, соответствующие требованиям. По проекту инвестор сможет разместить на участке фармацевтическое производство, технопарк, офисы и магазины – всего более 81 000 кв. м недвижимости.

Впервые город выставил на торги право на реорганизацию этого участка в декабре 2022 года. Итоги планировалось подвести в начале февраля, но аукцион был признан несостоявшимся.

gxpnews