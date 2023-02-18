Михаил Мурашко: «Доля российских радиофармпрепаратов в стране растет»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о расширении ассортимента противоопухолевых лекарств отечественного производства. Всего в течение последних двух лет было зарегистрировано 135 таких препаратов по 35 международным непатентованным наименованиям (МНН).

При этом из 54 зарегистрированных в РФ отечественных радиофармацевтических препаратов на сегодняшний день практически 90% – отечественного производства, уточнил министр, обращаясь к участникам XIII Форума международной общественной организации «Движение против рака».

Он добавил, что в 2021-2022 годах Минздрав РФ провел 229 клинических исследований лекарств для лечения онкологических и гематологических заболеваний. Среди них 12 оригинальных российских препаратов.

В начале 2023 года ФМБА и компания «Русатом Хэлскеа» (предприятие «Росатома») подписали соглашение о взаимодействии в области разработки инновационных радиофармацевтических лекарственных препаратов. Оно также предусматривает проведение регламентированных доклинических и клинических исследований таких лекарств.

gxpnews