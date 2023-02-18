Путин подписал закон об охране здоровья и обращении медикаментов в новых регионах

Сфера здравоохранения в четырех новых регионах с 1 марта будет регулироваться по нормам переходного периода, чтобы произошла постепенная интеграция в правовое поле России. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ касается особенностей регулирования в области охраны здоровья, обязательного медицинского страхования и обращения лекарственных средств на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Он приводит действующие там нормы в соответствие с установленными в РФ. Речь идет в том числе о допуске к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности, вопросах обращения лекарственных средств и медицинских изделий, государственном контроле качества медицинской деятельности и госнадзоре в сфере обращения лекарств.

Так, на территории России до 1 января 2026 года будут действовать сертификаты специалиста, полученные в соответствии с законодательством, действовавшим в новых регионах до дня их принятия в состав РФ, или с законодательством Украины, а также свидетельства об аккредитации специалиста и документы, подтверждающие присвоение квалификационной категории по специальностям медицинских и фармацевтических работников. Обладающие этими документами смогут заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью, но до 1 января 2026 года должны получить аккредитацию специалиста в порядке, установленном российским законодательством.

Одновременно определяется, что до 1 марта 2024 года особенности лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности могут устанавливаться нормативными актами новых регионов по согласованию с Минздравом РФ. При этом в течение переходного периода министерство здравоохранения сможет определять условия и случаи, при которых разрешается заниматься указанной деятельностью без сертификата специалиста или прохождения аккредитации.

Как объясняет ТАСС, закон устанавливает, что на территории Донецкой и Луганской народных республик, в Запорожской и Херсонской областях разрешается обращение лекарств, сведения о которых содержатся в госреестре лекарственных средств РФ или в едином реестре зарегистрированных лекарств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Там также разрешено обращение лекарств, которые по российскому закону не подлежат регистрации, и незарегистрированных медикаментов, разрешенных к ввозу в РФ по закону или в соответствии с международными договорами и актами.

Помимо этого, в новых регионах разрешено обращение медизделий и лекарств, произведенных на их территориях до 1 января 2025 года. Хранить, перевозить, продавать и применять такие препараты разрешается до истечения срока их годности, а эксплуатировать медизделия – до истечения срока их службы.

Устанавливается, что производством лекарств можно будет заниматься на основании разрешительных документов, выданных органами госвласти Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины. Такие документы будут действовать до 1 января 2025 года. Как ранее пояснял глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, в новых регионах есть несколько предприятий, выпускающих качественную продукцию, они смогут продолжить ее производство. Он также уточнял, что на новых территориях планируется внедрять наработки в области цифровой медицины и по созданию единой информационной системы здравоохранения.

Закон устанавливает переходный период в части финансирования оказания медпомощи для жителей новых регионов. Так, оказание помощи в медицинских организациях, которые находятся в новых субъектах РФ и подведомственны их органам исполнительной власти, до 2024 года будет финансироваться из бюджетов самих регионов. При этом уточняется, что до 2024 года медпомощь всем жителям новых регионов, в том числе гражданам РФ, иностранцам и лицам без гражданства, в медицинских учреждениях, расположенных в других регионах и подведомственных органам власти других субъектов РФ, будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. Речь идет о застрахованных по обязательному медицинскому страхованию. Порядок финансирования оказания такой помощи установит кабмин.

В пояснительных материалах подчеркивается, что закон позволит обеспечить последовательную интеграцию новых регионов в правовое поле РФ, минимизировать убытки медицинских организаций, субъектов обращения лекарственных средств и медицинских изделий, а также обеспечить защиту прав граждан на оказание медицинской помощи, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями.

gxpnews