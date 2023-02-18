Pozvonoq получил РУ на напечатанные на 3D-принтере имплантаты для спинальной хирургии

Межпозвонковые кейджи компании Pozvonoq производятся из биосовместимого титанового сплава с применением аддитивных технологий и применяются для лечения грыжи межпозвонкового диска, дегенеративно-дистрофических изменений в позвоночнике, спинальных опухолей.

Каталог серийной продукции компании включает 10 линеек с более 600 вариантов изделий для шейного и крестцово-поясничного отделов позвоночника, что позволяет подобрать наиболее подходящую модель, исходя из специфики дефекта и анатомических особенностей опорно-двигательного аппарата пациента.

По данным компании, кейджи имеют высокий показатель приживаемости имплантируемого устройства, а интегрированная в структуру изделия трехмерная сетка обеспечивает прочную биомеханическую поддержку элементов позвоночника и высокую степень остеоинтеграции – прорастания костной ткани пациента в имплантат. Благодаря этому сокращается общий срок реабилитации в послеоперационном периоде и снижается процент отторжения имплантатов.

Согласно данным Scoliosis Research Society, ежегодно в России проводится порядка 40 тысяч операций на позвоночнике, не менее четверти из них – с использованием импортных медизделий. В последние два года появился тренд на сокращение импорта позвоночных кейджей, с 2022 года тенденция укрепилась. Объем российского рынка в компании оценивают в 10 тысяч кейджей.

В 2020 году производство готовых изделий Pozvonoq и запуск серийного выпуска оценивались в $50–500 тысяч. Как поясняли Vademecum в компании, тогда стартап не рассматривал вариант развития собственной производственной площадки: «Изготовление серийных моделей 3d-кейджей Pozvonoq будет осуществляться с использованием контрактных производств по аддитивной печати». Серийный выпуск аддитивных титановых межпозвонковых кейджей позволит компании занять 20% на рынке импортируемых имплантатов для спинальной хирургии. Приобрести межпозвонковые кейджи стартапа можно будет через дистрибьюторскую сеть «Альтермедика».

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «3D-кейджи» (юрлицо Pozvonoq) на паритетных началах принадлежит ООО «Ортоинвест» и Северо-Западному центру трансферта технологий. Выручка компании в 2021 году составила 3,25 млн рублей, убыток – 2,5 млн рублей. В качестве инвестора стартапа в 2018 году выступила компания ООО «Ортоинвест».

В октябре 2020 года «Ортоинвест» анонсировал строительство завода по выпуску линейки медизделий для травматологии и ортопедии в особой экономической зоне «Санкт-Петербург». Предприятие будет выпускать МИ для хирургии позвоночника, накостного и интрамедуллярного остеосинтеза, а также компоненты для эндопротезов тазобедренного и коленного суставов. Срок реализации проекта рассчитан на 10 лет, серийный выпуск медизделий начнется в 2024 году, объем инвестиций – 2,18 млрд рублей.

С июля 2020 года 100% ООО «Ортоинвест» принадлежат совладельцу ГК «Альтермедика» Сергею Искровскому.

Фото: fiop.site

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