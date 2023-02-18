Глава Крыма пригрозил увольнением чиновникам регионального Минздрава из-за дефицита ЛС

Сергей Аксенов сообщил, что, по информации Центра управления регионом, с 31 января по 14 февраля гражданами направлено 156 обращений по вопросу обеспечения лекарственными препаратами. Глава региона поручил провести служебное расследование в отношении сотрудников крымского Минздрава и других ведомств, ответственных за лекобеспечение.

«Считаю, что проблемы, связанные с дефицитом лекарств, носят субъективный характер. У ответственных за данное направление чиновников нет понимания ситуации на рынке лекарств и желания заниматься долгосрочным планированием», – пишет чиновник в своем телеграм-канале.

Сергей Аксенов поручил министру труда и социальной защиты Республики Крым и вице-премьеру Елене Романовской проанализировать обращения, индивидуально отработать каждое и провести служебное расследование.

gxpnews