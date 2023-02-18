В компании «Акрихин» произошли новые назначения

«Акрихин» объявил о структурных изменениях и новых назначениях в компании. Коммерческим директором был назначен Александр Соколов, бывший глава отдела продаж и коммерческой службы компании Teva. Также был создан новый бизнес-юнит – служба продаж и маркетинга дженериковых препаратов, который возглавила Лидия Чоборовская.

«Акрихин» намерен усилить внутреннюю организацию и сконцентрировать внимание на развитии ключевых бизнес-сегментов. В этих целях в компании произошли кадровые изменения.

«Александр отвечает за реализацию коммерческой стратегии компании, совершенствование модели сотрудничества с клиентами для усиления эффективной коллаборации в условиях изменений рынка, дальнейшее укрепление традиционных и развитие новых перспективных цифровых каналов продаж, формирование современных интеграционных решений в управлении данными (Business Intelligence) с целью повышения качества планирования поставок препаратов, а также усиление работы компании в значимом направлении по обеспечению государственных заказов и расширению доступности востребованных и качественных лекарственных средств на территории страны», – говорится в сообщении.

Еще одно назначение в компании связано с тем, что в 2023 году направление дженериковых препаратов «Акрихина» выделяется в самостоятельный бизнес-юнит – службу продаж и маркетинга дженериковых препаратов. Возглавила бизнес-юнит вице-президент по направлению дженериковых препаратов Лидия Чоборовская.

«Благодаря таким изменениям компания усиливает фокус на бизнесе дженериковых препаратов – портфеле „МНН-Акрихин”, создает дополнительные ресурсы для их продвижения во всех каналах продаж, включая аптечные сети, e-commerce и государственные поставки, а также возможности для наращивания выпуска препаратов портфеля на локальной производственной площадке в Старой Купавне», – поясняет компания.

gxpnews