Минпромторг не получал информации о проблемах с поставками стоматологического оборудования

Министерство сообщило, что не получало информации о проблемах с поставками в российские клиники стоматологического оборудования, подчеркнув, что производители удовлетворяют потребности потребителей этой продукции.

«Информация о проблемах с поставками в клиники РФ стоматологических боров и фрез в Минпромторг России от заказчиков не поступала. Также, по информации Ассоциации торговых и промышленных предприятий стоматологии „Стоматологическая индустрия”, никто из потребителей данной продукции не жаловался, при этом производители удовлетворяют потребности. Производственные мощности предприятий могут быть расширены при наличии соответствующего спроса на стоматологические инструменты и оборудование», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что у российских стоматологических клиник возникли проблемы с закупками «Убистезина» – популярного препарата для местного обезболивания на основе артикаина. Производитель анестетика – американская компания 3М – еще весной 2022 года объявила об уходе с российского рынка.

Как сообщили в Минпромторге, ведомство не получало информации о затруднениях при поставке в Россию стоматологического цемента. Также, по данным Госреестра медизделий, 10 российских организаций владеют 40 действующими регистрационными удостоверениями на производство стоматологического цемента. По итогам трех кварталов 2022 года было зафиксировано увеличение объема отгрузок на 4,7% в натуральном выражении относительно аналогичного периода 2021 года.

gxpnews