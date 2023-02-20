GSK и Vir не будут вместе разрабатывать вакцину от COVID-19

GSK сократит партнерство с Vir Biotechnology, отказавшись от совместной разработки новых вакцин и антител против коронавируса. При этом компании продолжат развивать старые проекты, в том числе препараты от респираторных заболеваний. Vir будет разрабатывать антитела и вакцины против коронавируса самостоятельно или с другими партнерами, пишет BioPharma Dive.

В Vir отмечают, что по условиям договора компании продолжат работу над старыми проектами: моноклональным антителом против COVID-19 Xevudy (sotrovimab) и антителом VIR-7832, а также над рядом программ по респираторным заболеваниям.

«Наши совместные усилия привели к созданию сильного портфеля решений нового поколения для борьбы с коронавирусом, которые, учитывая опыт Vir в области инфекционных заболеваний, мы планируем развивать самостоятельно», – заявил главный исполнительный директор Vir Джордж Скангос.

Компании начали сотрудничать в 2020 году. Они использовали платформу Vir по выявлению новых антител, которые можно было бы использовать в качестве терапевтических или профилактических вариантов лечения COVID-19. GSK инвестировала в Vir $250 млн, в 2021 году компании расширили сотрудничество, и британская компания заплатила Vir еще $225 млн.

Партнерство привело к разработке моноклонального антитела Xevudy, которое получило разрешение FDA на экстренное использование в 2021 году. В апреле прошлого года регулятор изменил свое решение и счел препарат недостаточно эффективным против новых субвариантов омикрона.

gxpnews