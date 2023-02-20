Как Big Pharma работает в странах СНГ

Последний год продемонстрировал возможности развития поставок в страны ЕАЭС и СНГ и переориентацию Big Pharma на рынки этих территорий. До сих пор большинство компаний Big Pharma управляли СНГ из России. И сами страны СНГ в условиях санкций в отношении России понимают, что их значимость растет, происходит рост инвестиций. Вместе с ростом инвестиций в страну растут и компетенции компаний. Все лучшие практики очень быстрыми темпами приходят в СНГ, и очевидно, что намечается расслоение местных игроков.

Не все местные игроки стран СНГ оказались готовы к возможностям: кто-то успевает и внедряет лучшие практики комплаенс, промоактивности для большей синергии с Big Pharma, а кто-то продолжает жить так, как и раньше, не используя возможности. Стоит отметить, что Big Pharma и международные компании используют разные подходы на каждой территории, в зависимости от ее особенностей, стремясь охватить максимум рынков. Но в целом на этих территориях очень мало комплаентных партнеров, поэтому корпорации могут работать с ограниченным количеством дистрибьюторов или отдавать эксклюзив одной структуре.

Это говорит о новом тренде: экономии и правильном распределении ресурсов, и при правильном выборе партнера (логистические мощности, географический охват, управляемая структура, комплаенс-политика) выигрывают все: и производители, и аптечная розница, потребители и страна в целом. Раньше про эксклюзив никто и не упоминал. Сейчас на базе «культурных» дистрибьюторов возможна консолидация разных портфелей Big Pharma и крупных компаний, как лекарственных, так и не лекарственных препаратов, как оригинаторов, так и дженериков. Сейчас вектор перемен, и мне кажется, что формируются новые тренды, которые в целом могут помочь отрасли перестроиться, адаптироваться к переменам.

Меняются и подходы: все чаще особо важными считаются коммерческие вопросы – экономия, доходность региона и т. д. К примеру, если раньше у компании было представительство, теперь она может его закрыть. Бывает, что при закрытии региона уходит и ассортимент компании, но если есть надежный партнер, который соответствует всем критериям, то принимается решение отдать его этой компании. Ведь зачем закрывать для себя рынок, если на нем еще остались возможности?

gxpnews