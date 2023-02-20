Gedeon Richter будет реализовывать препарат для лечения симптомов менопаузы

Компании Gedeon Richter и Mithra Pharmaceuticals (Mithra), бельгийская биотехнологическая компания, сообщили о подписании лицензионного договора о коммерческой реализации Donesta® – первого препарата гормональной терапии на основе эстетрола для лечения симптомов менопаузы. Действие договора распространяется на территории Европы, России, стран СНГ, Латинской Америки, Австралии и Новой Зеландии.

По условиям лицензионного соглашения Mithra получит €55 млн в качестве авансового платежа: €5 млн выплачено при подписании соглашения о сотрудничестве в декабре 2022 года, €50 млн – при подписании настоящего лицензионного договора. Дополнительно будет переведено еще €15 млн при выполнении определенных регуляторных требований. Также предусмотрены гонорары в зависимости от динамики чистой выручки в процессе исполнения 20-летнего контракта. Gedeon Richter будет отвечать за коммерческую реализацию Donesta® на всех рынках своего присутствия.

Согласно данным ВОЗ, число женщин, вступающих в период менопаузы, с каждым годом становится все выше, и к 2030 году их количество достигнет 1,2 млрд (для сравнения – в 1990 году это состояние касалось 467 млн женщин).

gxpnews