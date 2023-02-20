У «Реаторга» новый генеральный директор

С 20 февраля 2023 года Георгий Хачиян покидает должность генерального директора «Реаторга». Его место займет Сергей Прудников, в 2020-2021 годах работавший директором по продажам компании.

Георгий Хачиян останется собственником 100% «Реаторга», а также сохранит должность главного редактора журнала «Химический эксперт». Кроме того, Хачиян стал советником министра экономики Армении.

Компания «Реаторг» создана в 2011 году. Осуществляет проектирование и комплексное оснащение химико-фармацевтических производств и лабораторий. Официальный дистрибьютор и поставщик продукции ведущих европейских, американских и азиатских производителей: Agilent, Merck, Huber, Top Industrie, ChargePoint, Metrohm, ViBRA, DWK (Duran, Wheaton, Kimble), Sigma-Aldrich, abcr, Waldner, AGT, Tailin BioEngineering, Purui, Huada, Lneya и других.

Кроме того, «Реаторг» – разработчик и производитель оборудования для малотоннажной химии под собственным брендом REATORG TECHNOLOGIES™: реакторных установок, систем для ректификации и дистилляции, емкостей, скрубберов и абсорбционных колонн.

gxpnews