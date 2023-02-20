В России приступили к производству препаратов для ЭКО

Председатель совета директоров ООО «Завод Медсинтез» Александр Петров предупредил о риске исчезновения с российского рынка препаратов для лечения женского бесплодия, сообщает ТАСС. На данный момент в стране преобладают импортные препараты для репродуктивного здоровья женщин, и если такие поставки прекратятся, программы ЭКО станут невозможными.

Петров заявил, что уральский «Завод Медсинтез» уже начал выпуск препарата рекомбинантного фолликулостимулирующего гормона и в ближайшем будущем готов производить еще два препарата.

«При производстве хорионического гонадотропина человека наблюдается нехватка сырья, мы будем производить и этот гормон методом биотехнологий, это также проект импортозамещения», – добавил Александр Петров.

О намерении расширить линейку препаратов для проведения ЭКО в «Медсинтезе» заявляли еще в августе 2022 года. «Обычно запуск препарата занимает от трех до пяти лет в зависимости от клинических испытаний», – говорил тогда Петров, уточняя, что клинические испытания этих препаратов пройдут в Екатеринбурге.

gxpnews