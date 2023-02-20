«Орбита» вложит 200 млн рублей в расширение производства медоборудования для реабилитации

Часть инвестиций направят на строительство производственного комплекса и еще порядка 45 млн рублей – на оснащение его технологическим оборудованием.

По словам гендиректора НВП «Орбита» Марселя Гиниятуллина, в настоящее время мощности компании загружены на 90%. Производитель выпускает 1,2 тысячи медизделий под брендом Ormed для реабилитации, механотерапии и лечения позвоночника – автоматизированные комплексы подводного вытяжения позвоночника, тренажеры с биологической обратной связью, установки для кинезиотерапии и гидромассажные ванны.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «НВП «Орбита» зарегистрировано в 1991 году в Уфе. Компанией на 98% владеет Марсель Гиниятуллин, доля в 2% принадлежит Никите Туманцеву. В 2021 году компания выручила 146,4 млн рублей и получила чистую прибыль в размере 3,5 млн рублей.

В декабре 2022 года правительство Республики Башкортостан объявило о старте региональной программы поддержки производителей медизделий для реабилитации. Ожидалось, что комплекс мер будет включать возмещение части затрат на закупку сырья, материалов и оборудования, льготные займы Фонда развития промышленности России, а также содействие в размещении производств на площадках территорий опережающего социально-экономического развития, индустриальных и промышленных парков.