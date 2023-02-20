Главу отдела закупок калужского СПИД-центра обвинили в злоупотреблении полномочиями

В прокуратуре имя начальницы не назвали. Согласно официальному сайту Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД, отдел маркетинга, закупок и продаж медорганизации возглавляет Татьяна Курганская.

По версии следствия, в октябре-ноябре 2020 года для борьбы с коронавирусной инфекцией центр закупил непригодные для использования одноразовые костюмы по завышенной цене – 650 рублей за штуку при рыночной стоимости 170 рублей за костюм. В итоге региональному Минздраву причинен ущерб в размере более 30 млн рублей.

По данным ЕИС в сфере закупок, контракт на закупку одноразовых защитных костюмов стоимостью 30,26 млн рублей был заключен центром 12 ноября 2020 года. Название компании, которая стала победителем аукциона, в документах не уточняется.

Уголовное дело в отношении сотрудницы СПИД-центра возбудили по результатам прокурорской проверки. Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Калужской области, ранее о ходе дела не сообщалось в интересах следствия.

Для Калужской области это не первый инцидент, связанный с борьбой против COVID-19. Например, в 2021 году из Жуковской ЦРБ уволили медсестру, которая подменила вакцину на воду. Второй компонент вакцины от коронавируса в медорганизации закончился, сотрудница побоялась сообщить об этом пациенту, который был родственником врача той же больницы.