Производители лекарств и медизделий смогут получить льготные кредиты

Минэкономразвития предложило перечень приоритетных направлений проектов ‎технологического суверенитета и проектов структурной адаптации ‎экономики страны. В частности, в него попали производство лекарственных препаратов и медизделий. Фармкомпании смогут получить сниженные ставки по кредитам.

Минэкономразвития разработало документ с перечнем приоритетных направлений проектов ‎технологического суверенитета и проектов структурной адаптации ‎экономики России. В их число вошло производство лекарств и медизделий. В случае принятия документа фармкомпании смогут получить сниженные ставки по кредитам. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов правовых нормативных актов.

Так, в список вошли лекарственные средства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ, сердечно-сосудистой системы, заболеваний кожи, препараты, влияющие на кроветворение и кровь, противомикробные для системного использования, противоопухолевые и иммуномодуляторы и т.д. В перечень также попали медизделия, в частности, кардиостимуляторы и рентгеновская техника.

В перечень включались направления, связанные ‎с производством продукции или оказанием услуг, уровень локализации которых ‎составляет менее 50%. Если структура поставщиков была недостаточно диверсифицирована, либо большая доля импортируемой продукции приходилась на поставщиков из недружественных стран, то такой вид продукции также подлежал включению в список. Другие направления, отобранные не по критерию «уровень локализации», попали туда из-за их критической важности для обеспечения технологического суверенитета и структурной адаптации экономики страны, говорится в пояснительной записке к документу.

Определять, насколько компании соответствуют критериям, смогут кредитные организации с привлечением экспертных институтов. К ним относятся «Российский фонд технологического развития», АО «Центр эксплуатационных услуг», Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий.

Фото: usertrmk/ru.freepik.com

Артем Косенок

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