ГК «Протек» купила долю в инвесткомпании «Активного компонента»

В феврале 2023 года дочерняя компания АО «Протек» — «Анвилаб» стала владельцем 19,6% в ООО «Вега». Это холдинговая компания, инвестировавшая в АО «Активный компонент» 1,2 млрд руб. В начале февраля «Протек» стал владельцем производителя субстанций «Бион».

Состав совладельцев ООО «Вега» изменился 7 февраля 2023 года, свидетельствуют данные СПАРК. Сейчас помимо «Анвилаба» компанией владеют АО «Активный компонент» (41%), Александр Семенов (21,7%) и Зиевуддин Ходжаев (17,7%). В «Протеке» «ФВ» подтвердили информацию о приобретении миноритарной доли. Сумма сделки не раскрывается.

Согласно аудиторскому заключению по финансовому отчету ООО «Вега» за 2020 год, основное финансовое вложение компании — инвестиции 1,2 млрд руб. в «Активный компонент». Инвестиции в производственную компанию осуществлены в 2018 году.

В 2017 году «Активный компонент» начал строить второй завод по производству фармсубстанций, строительство оценивалось в 2 млрд руб. В 2018 году «Активный компонент» привлек инвестора — фонд «Эльбрус Капитал».

Согласно отчету ООО «Вега», дочерняя компания «Эльбрус Капитал» — Setrules Investments Limited в 2018 году стала совладельцем «Веги», кипрской компании принадлежал 41%, Александр Семенов владел на тот момент 32,5%, Зиевуддин Ходжаев — 26,5%. Партнеры внесли деньги в добавочный капитал компании. Наибольшая часть пришлась на Setrules — 1,1 млрд руб., партнеры — физические лица внесли совокупно 117,6 млн руб. Затем деньги были инвестированы в «Активный компонент».

Как указано на сайте «Эльбрус Капитал», инвестор уже вышел из проекта. Из данных СПАРК следует, что доля 41% перешла «Активному компоненту», а «Протеку» частично проданы доли Семенова (10,8%) и Ходжаева (8,8%).

«Активный компонент» владеет двумя заводами, новая площадка запущена в 2020 году. Производственная мощность площадки в Металлострое — 80 тонн, площадки в Пушкине — до 250 тонн в год. В портфеле коомпании сейчас 60 наименований субстанций, из которых 35 выпускаются постоянно.

«Решение ГК «Протек» войти в состав акционеров «Активного компонента» в качестве миноритария продиктовано стремлением обеих сторон усилить партнерские отношения, имеющие многолетнюю историю, и вывести сотрудничество на принципиально новый уровень. Группа компаний «Протек» видит серьезные перспективы для развития производства субстанций как на базе собственных мощностей, так и в партнерстве с компанией «Активный компонент», — прокомментировал сделку президент ГК «Протек» Вадим Музяев.

Как рассказал «ФВ» президент компании «Активный компонент» Александр Семенов, совместно с новыми партнерами разрабатывается инвестиционная программа, которая включает как расширение портфеля инновационных активных фармсубстанций, так и модернизацию имеющихся и строительство новых производственных мощностей

Это второй завод по производству фармсубстанций, совладельцем которого стал «Протек». Как сообщал «ФВ», 2 февраля 2023 года АО «Протек» стало владельцем известного российского производителя субстанций «Бион».

Фото: acticomp.ru

Елена Калиновская

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