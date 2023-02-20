Wildberries отозвал десятки тысяч предложений о продаже БАД без специальных документов

После усиления контроля на площадке Wildberries снял со своего сайта десятки тысяч предложений о продаже БАД от продавцов, которые не смогли подтвердить подлинность своего продукта.

Wildberries отозвал порядка 65 тыс. предложений о продаже БАД без подтверждения подлинности свидетельств о госрегистрации, сообщили «ФВ» в пресс-службе маркетплейса.

Сейчас на онлайн-площадке представлены около 70 тыс. наименований витаминных комплексов, прошедших верификацию.

«Wildberries первым на рынке интернет-торговли провел полную интеграцию с реестром свидетельств о государственной регистрации БАД и витаминных комплексов Евразийской экономической комиссии. Для верификации своей продукции при заполнении карточек товаров продавцы должны предоставлять документы на товары, подлинность которых подтверждается специальными алгоритмами и сверкой с официальным госреестром. Продукция отображается на платформе Wildberries только при подтверждении ее оригинальности», — объяснили систему контроля в пресс-службе маркетплейса.

Раньше для продажи БАД на маркетплейсе было достаточно предъявить свидетельство о государственной регистрации. С октября эти правила изменились — теперь продавцам необходимо пройти процедуру онлайн-подтверждения подлинности сертификата.

Контроль за продавцами усилили после проблем с Роспотребнадзором. Ранее стало известно, что служба подала в суд на основательницу Wildberries. Надзорный орган намеревался закрыть на онлайн-ресурсе раздел с БАД и витаминами из-за угрозы контрафакта и отравления. Позже за маркетплейс вступились сами продавцы БАД — они попросили не блокировать сегмент на площадке.

Усиленный контроль стоил компании некоторых затрат. В ноябре, несмотря на «черную пятницу», Wildberries потерял лидерство в категории онлайн-продаж БАД. При этом отрасль отреагировала на ужесточение контроля на площадке позитивно.

Руслан Мавлиханов

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