Производители предложили продлить беспошлинный ввоз фармпродукции в ЕАЭС

Производители предложили продлить нулевую ставку таможенной пошлины на ввоз препаратов на территории ЕАЭС. Пока такая мера действует до конца марта этого года. В Минпромторге оценивают необходимость меры. В ведомстве указали, что обнуление ввозных пошлин в долгосрочной перспективе может негативно повлиять на рынок.

Союз профессиональных фармацевтических организаций предложил продлить срок действия нулевых таможенных пошлин для ввоза фармацевтической продукции на территории Евразийского экономического союза. Соответствующее письмо ассоциация направила в Министерство экономического развития и в Министерство промышленности и торговли России. «ФВ» ознакомился с документом.

Впервые таможенную пошлину на ввоз лекарств обнулили в апреле 2022 года. Это одна из мер, направленных на повышение устойчивости экономик государств — членов союза. Позже ее продлили до 31 марта 2023 года.

В письме СПФО указал, что в условиях дефицита финансовых средств, который возник в 2022 году на фоне введения санкций и нарушения логистических цепочек, в том числе обнуление пошлин помогло не допустить резкого роста цен на лекарства и сохранить положительную динамику поставок.

По мнению организации, возврат к обычным ставкам таможенных пошлин может отразиться на цене препаратов, сделает часть поставок нерентабельной, а также изымет часть финансов из оборотных средств у производителей и дистрибьюторов, что может привести к снижению товарных запасов.

В пресс-службе Минпромторга сообщили «ФВ», что министерство при участии отраслевых ассоциаций и организаций проводит «оценку целесообразности» продления срока действия нулевой таможенной пошлины. Там отметили, что за прошедший год российские производители смогли перенастроить логистические цепочки, организовать взаимодействие с поставщиками из «дружественных» стран и создать необходимые резервы сырья и материалов для производства лекарственных средств.

«В целом таможенное тарифное регулирование позволяет сохранять баланс обращения продукции российских и иностранных компаний на рынке, поэтому такие экстренные меры, как обнуление ввозных таможенных пошлин, в долгосрочной перспективе могут оказать негативный эффект на российский фармацевтический рынок», — также пояснили в Минпромторге.

«ФВ» направил запрос в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой уточнить, обсуждается ли возможность внесения изменений.

Фото: pixabay.com

Маргарита Грошева

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