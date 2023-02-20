Как применение «Оземпика» для похудения стимулирует рынок филлеров в США

У одного из самых популярных препаратов для похудения – «Оземпика» – обнаружился очевидный, хотя и наименее опасный из всех прочих побочных эффектов, – пациенты начинают выглядеть гораздо старше из-за быстрой потери веса. Коррекция «оземпического лица» филлерами обойдется в США в 5-10 тыс. долларов, а если потеря веса более значительная, то требуется пластическая операция, а тут уже речь идет о 100 тыс. долларов. Так что в сочетании с коррекцией последствий, «Оземпик» и препараты с аналогичным эффектом становятся действительно лекарством для 1% населения, рассказывается в материале New York Times.

Самым модным препаратом для похудения во всем мире стал «Оземпик», препарат от диабета, одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) в 2017 году. Инъекция препарата выполняется раз в неделю. Ходят слухи, что именно благодаря ему Ким Кардашьян смогла быстро похудеть настолько, чтобы надеть облегающее платье Мэрилин Монро на бал Met Gala; сама Кардашьян, впрочем, это опровергает. В последние месяцы этот препарат так часто назначался в США не по показаниям, указанным в инструкции, что возник дефицит, и люди, которым лекарство необходимо из-за диабета или тяжелой степени ожирения, не смогли их приобрести.

Многих врачей беспокоит, что некоторые препараты становятся популярными за счет обсуждения в соцсетях, и их начинают принимать без консультаций с профессионалами и без медицинского наблюдения, что чревато серьезными рисками, вплоть до развития рака щитовидной железы, панкреатита и почечной недостаточности. Тот же «Оземпик» может вызывать и менее серьезные, но неприятные симптомы, такие как тошнота, рвота и учащенное сердцебиение.

Но на смену «Оземпику» приходят новые препараты, например «Мунджаро», одобренный FDA в прошлом году. Он тоже регулирует уровень сахара в крови, подавляет аппетит и способствует похудению.

«Среди этих препаратов «Мунджаро» — как Apple 14», — рассказывает доктор Салас-Уэйлен корреспонденту NYT. Препарат контролирует уровень сахара в крови в той же степени, что и «Вегови» и «Оземпик», но в своей практике доктор наблюдала, как вес пациентов, получавших «Мунджаро», сокращался почти вдвое, а побочных эффектов почти не было.

По данным FDA, в клинических испытаниях, участниками которых были пациенты с диабетом, те, кто принимал «Мунджаро», сбросили в среднем на 5,4 кг больше, чем получавшие «Оземпик». Доктор Салас-Уэйлен, выполнявшая исследовательскую работу для компании «Ново Нордиск», производителя «Вегови» и «Оземпик», отметила, что аналогичные результаты наблюдала и у пациентов, не страдающих диабетом.

Казалось бы, появление таких препаратов – первый серьезный прорыв с 1954 года, когда впервые была проведена операция гастрошунтирования, но применение препарата все же связано с определенными рисками. На упаковке «Мунджаро» есть предостережение о риске опухолей щитовидной железы парафолликулярного происхождения. Испытания на грызунах показали, что «Мунджаро», как и первое поколение этих препаратов, приводит к повышенному риску развития редкого типа рака — медуллярной карциномы щитовидной железы.

Ни возможные риски, ни цена препаратов желающих похудеть легко и быстро не останавливают. Хотя за курс препарата на месяц придется заплатить около 1000 долларов: «Мунджаро» стоит 975 долларов в месяц, «Оземпик» – 892 доллара, а «Вегови» -1350 долларов. Страховка покрывает стоимость препаратов только для пациентов, у которых, помимо ожирения, имеется по крайней мере еще одно заболевание, связанное с избыточным весом, например, высокий уровень холестерина, гипертония или диабет

«Оземпическое» лицо

Однако у «Оземпика» и других препаратов с аналогичным эффектом обнаружился еще один побочный эффект. Быстрая потеря веса приводит и к резкому похудению лица, что придает человеку изможденный вид. Но состоятельные пациенты нашли выход – совмещать инъекции препарата для похудения с инъекциями филлеров, восстанавливающих необходимый объем на лице.

«Ко мне на прием такие пациенты приходят каждый день», — приводятся в статье NYT слова доктора Фрэнка. Он называет это состояние «оземпическим лицом». «Приходит 50-летняя пациентка, которая внезапно стала очень худенькой, но теперь ей нужны филлеры, а раньше никакой необходимости у нее в них не было. Я смотрю на нее и говорю: «И сколько времени вы уже принимаете “Оземпик»?” И в 100% случаев я прав».

Ту же тенденцию отмечает и доктор Дхавал Бханусали, дерматолог из Нью-Йорка, работавший с такими знаменитыми пациентами, как Марта Стюарт. «К нам поступает все больше пациентов, получающих такие препараты», — говорит он. «Как правило, это люди в возрасте от 40 до 50 лет, которые сбросили вес, и теперь их тревожит, что лицо стало выглядеть постаревшим».

Только филлеры, поясняет доктор Фрэнк, дают возможность неинвазивным способом восстановить объем, а их стоимость составляет от 5 тыс. до 10 тыс. долларов.

Для восстановления объема доктор Бханусали, отмечает корреспондент NYT, например, использует Radiesse в сочетании со «Скульптра» компании «Галдерма», инъекционным препаратом, стимулирующим выработку коллагена до 24 месяцев.

Тем пациентам, которые потеряли 18 – 23 кг, может потребоваться более радикальный подход. «Когда происходит такая значительная потеря веса, только пластическая хирургия позволяет восстановить потерянный объем», – говорит доктор Теппер. Он отметил, что более половины пациентов, которым он делает корректирующие операции, принимают эти препараты.

При этом и он отмечает поразительную эффективность “препаратов: «Многим пациентам сначала кажется, что они выиграли в лотерею несколько миллионов. Но потом они понимают, что с них причитается в некотором роде налог – жировой слой на лице тоже уходит, так что их неожиданный выигрыш радует их уже не так, как они рассчитывали”.

Фейслифтинг, позволяющий устранить все признаки «оземпического лица», у доктора Теппера стоит 75 тыс. долларов. Обычно одновременно с лифтингом он переносит жир с других частей тела на лицо (и это добавляет к стоимости операции 8 тыс. -12 тыс. долларов).

gxpnews