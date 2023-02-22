«Р-Фарм» выиграла очередной офсетный контракт на поставку лекарств

Компания «Р-Фарм» заключит еще один офсетный контракт на поставку лекарств, объявленный правительством Москвы, снизив вчетверо начальную максимальную стоимость контракта. Начальная максимальная цена контракта составляла 4,2 млрд рублей. «Р-Фарм» снизила эту цену до почти 1,1 млрд рублей.

Департамент здравоохранения Москвы подвел итоги первого в этом году офсетного контракта, информация о результатах торгов размещена на портале госзакупок. «Р-Фарм» заключит госконтракт со встречными инвестиционными обязательствами на поставку лекарственных препаратов, объявленный Департаментом Москвы по конкурентной политике.

Согласно условиям контракта, поставщик-инвестор берет на себя обязательства в течение двух-четырех лет локализовать на территории города производство и наладить выпуск лекарственных средств, инвестировав не менее 800 млн рублей.

Победитель конкурса обязуется поставлять четыре препарата: два иммунодепрессанта в виде раствора для подкожного введения с МНН устекинумаб и тоцилизумаб, а также два противоопухолевых препарата в виде концентрата для инфузий – даратумумаб и пембролизумаб. Поставлять препараты нужно будет в течение четырех лет – с 2026 по 2029 год.

В ноябре стало известно, что Москва заключит четыре офсетных контракта на поставку препаратов. Мэрия примет на себя обязательство закупать выпускаемую продукцию в течение четырех-пяти лет на общую сумму 17,85 млрд рублей. Ранее Москва заключила уже пять офсетных контрактов.

«Р-Фарм» уже выигрывала офсетные контракты в Москве и Санкт-Петербурге: в сентябре 2018 года структура «Р-Фарм» – ООО «Р-Опра» – выиграла офсетный контракт с Москвой на поставку лекарств, предложив исполнить обязательства по контракту за 18,4 млрд рублей при начальной максимальной цене контракта 22,5 млрд рублей.

В январе 2023 года «Р-Фарм» выиграла офсетный контракт на строительство завода в Санкт-Петербурге, снизив начальную стоимость контракта с 16,8 млрд до 8,7 млрд рублей.

gxpnews