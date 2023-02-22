Путин поручил расширить налоговые льготы на покупку компаниями российского высокотехнологического оборудования

Владимир Путин поручил правительству внести предложения по перечню такого оборудования по отраслям, в которых оно используется. Об этом президент во вторник заявил в послании Федеральному собранию.
«Прошу правительство максимально ускорить запуск этих проектов, подставить плечо бизнесу, предложить системные меры поддержки, в том числе и налоговые льготы. Знаю, как финансовый блок любит льготы предоставлять, и частично разделяю такую позицию, система налогообложения должна быть целостной, без всяких ниш, изъятий, но творческий подход в данном случае востребован», – сказал Путин.
«Начиная с этого года российские компании могут уменьшить выплаты по налогу на прибыль, если закупают передовые отечественные IT-решения и продукцию с использованием искусственного интеллекта. Причем эти расходы учитываются с повышенным коэффициентом в 1,5 раза больше фактических затрат. То есть на каждый рубль, вложенный компанией в покупку такой продукции, о которой я только что сказал, приходится налоговый вычет в 1,5 рубля. Предлагаю распространить такую налоговую льготу на покупку российского высокотехнологичного оборудования в целом», – добавил президент.
Он поручил правительству внести предложения по перечню такого оборудования по отраслям, в которых оно используется, и порядку предоставления льгот.