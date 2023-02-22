Путин поручил расширить налоговые льготы на покупку компаниями российского высокотехнологического оборудования

«Начиная с этого года российские компании могут уменьшить выплаты по налогу на прибыль, если закупают передовые отечественные IT-решения и продукцию с использованием искусственного интеллекта. Причем эти расходы учитываются с повышенным коэффициентом в 1,5 раза больше фактических затрат. То есть на каждый рубль, вложенный компанией в покупку такой продукции, о которой я только что сказал, приходится налоговый вычет в 1,5 рубля. Предлагаю распространить такую налоговую льготу на покупку российского высокотехнологичного оборудования в целом», – добавил президент.

Он поручил правительству внести предложения по перечню такого оборудования по отраслям, в которых оно используется, и порядку предоставления льгот.

gxpnews