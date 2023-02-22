Минздрав одобрил исследование нового ЛП Biocad

Минздрав одобрил исследование генотерапевтического препарата для лечения гемофилии B. Предполагается, что исследование закончится в середине 2031 года. Соответствующая, запись опубликована в государственном реестре лекарственных средств 20 февраля.

Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, планируется I/II фаза клинического исследования. В ней будут изучать безопасность и эффективность препарата при однократном внутривенном введении в возрастающих дозах.

В исследовании примут участие 54 пациента. Испытания планируется проводить на базе 13 медицинских центров, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Самаре, Челябинске, Кемерово, Новосибирске, Сыктывкаре, Кирове и других городах.

В конце 2022 года стало известно, что Biocad наращивает число клинических исследований препаратов для терапии онкологических, аутоиммунных и орфанных заболеваний. Всего с 2020 года компания увеличила количество проводимых исследований в два раза.

gxpnews