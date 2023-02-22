«Сиббиотех» не смог запустить производство компонентов препарата от малярии

Компания «Сиббиотех» (резидент биотехнопарка в Кольцово, Новосибирская область) приостановила проект по производству компонентов для препарата против тропической малярии – артемизинина и его производных. По словам главы Минэкономразвития Новосибирской области Льва Решетникова, причиной стало невыполнение условий сделки иностранным инвестором.

“Инициатором был зарубежный инвестор. [Он] не подтвердил инвестиции, и проект был заморожен”, – объяснил чиновник.

Инвестпроект был одобрен в 2020 году. Цель – создание производства и продажа на экспорт противомалярийных лекарств из сибирского сырья. Отмечался высокий экспортный потенциал товара. Планировалось, что уже в апреле 2022 года «Сиббиотех» будет производить не менее 7,5 т артемизинина и 1,5 т артемизининовой кислоты ежегодно.

В 2021 году запуск проекта отложили до 2023 года по причине того, что к санитарной зоне участка, который предоставили компании в наукограде Кольцово, примыкает школа. Параллельно было решено увеличить инвестиции в проект – с заявленных ранее 671 млн до 1,7 млрд рублей.

gxpnews