Pfizer опубликовал итоги III этапа исследования назального спрея от мигрени

Pfizer заявил, что исследование достигло своих основных целей: однократная доза спрея Zavegepant в дозе 10 мг была более эффективной, чем плацебо, в отношении избавления от боли (24% на zavegepant , 15% на плацебо) и избавления от наиболее беспокоящих симптомов (MBS) (40% в группе ЛП против 31% в группе плацебо) уже через два часа после приема. В исследовании приняли участие 1405 человек.

Кроме того, ЛП был более эффективен, чем плацебо, в отношении 13 из 17 вторичных целей, включая преимущества лечения в виде облегчения боли, начинающегося уже через 15 минут, и устойчивого облегчения боли от двух до 48 часов после приема. Наиболее частыми нежелательными явлениями в обеих группах лечения были нарушение вкуса, возникшее у 20,5% пациентов, принимавших препарат, по сравнению с 4,7% пациентов, получавших плацебо. По данным Pfizer, у пациентов, получавших лечение, не было зарегистрировано серьезных НЯ, и в ходе исследования не было выявлено признаков гепатотоксичности, вызванной завегепантом.

Zavegepant представляет собой низкомолекулярный антагонист рецептора пептида, родственного гену кальцитонина (CGRP). CGRP — это белок, участвующий в передаче болевых сигналов в мозг. Назальная форма Завегепанта может быть особенно полезна для пациентов с мигренью, которые испытывают тошноту и затрудненное глотание.

В прошлом году Pfizer приобрела коммерческую биофармацевтическую фирму Biohaven Pharmaceutical за $148,5 за каждую акцию, или общую сумму около $11,6 млрд. В числе активов Biohaven была эта разработка. Biohaven подала заявку на лекарство в начале 2022 года. FDA может одобрить препарат в первом квартале 2023 года.

gxpnews