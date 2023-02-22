«ДНК-Технология» вложила 40 млн рублей в тест-систему для диагностики микробиоты кишечника у детей

Технология основана на методе ПЦР в режиме реального времени и позволяет провести количественную оценку кала у детей до 14 лет и мекония у новорожденных по 43 базовым показателям, что составляет до 99,9% микрофлоры кишечника.

В компании отметили, что использование молекулярно-генетического метода позволило избежать жестких требований ко взятию, хранению и транспортировке биоматериала, что помогает снизить затраты на организацию тестирования в клиниках и медицинских лабораториях. Стоимость исследования в компании оценивают в 4 тысячи рублей.

Тесты будут востребованы врачами разных специальностей, в том числе педиатрами, гастроэнтерологами и аллергологами. На первом этапе в компании готовы выпускать 15 тысяч наборов в год, наращивая объем в случае повышения спроса со стороны медучреждений. Исследования, разработка и вывод продукции на рынок заняли около пяти лет, рассказали Vademecum в компании.

ГК «ДНК-Технология» – российский производитель реагентов и оборудования для лабораторной диагностики, основан в 1993 году сотрудниками ГНЦ «Институт физики высоких энергий» и ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России. По данным СПАРК-Интерфакс, основное юрлицо ООО «ДНК-Технология» зарегистрировано в 2005 году и принадлежит Дмитрию и Юрию Трофимовым, Маргарите Болдыревой и гендиректору Владимиру Колину. Выручка компании за 2021 год составила 6,267 млрд рублей, чистая прибыль – 627 млн рублей.

Фото: dna-technology.ru

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