Росздравнадзор заблокировал 20 тысяч незаконно продающих лекарства сайтов в 2022 году

С 2020 года по требованию Росздравнадзора было заблокировано 44,2 тыс. сайтов, незаконно торгующих лекарственными препаратами. Только за полтора месяца этого года пресекли незаконную деятельность 4,8 тыс. интернет-ресурсов.

С 2020 года Роскомнадзор заблокировал более 45 тыс. сайтов, на которых незаконно продавали лекарственные средства. Большинство из них (44,2 тыс.) — по обращению Росздравнадзора. Ежегодно количество заблокированных ресурсов растет. Так, в 2020 году заблокировано 6,5 тыс. сайтов, в 2021 году – 12 тыс., в 2020 году – 20,5 тыс. С начала 2023 года надзорные органы закрыли 4,8 тыс. сайтов, пишут «Известия».

В большинстве случаев (73%) блокировались сайты с предложениями о продаже не зарегистрированных в России лекарств. Еще 13% торговали рецептурными препаратами, в том числе и психоактивными. Остальные нарушители пытались продать онлайн наркотические и психотропные средства.

По словам директора СРО Ассоциация независимых аптек, главы Альянса фармацевтических ассоциаций Виктории Пресняковой, в интернете появилось много частных объявлений о продаже лекарств, хотя еще несколько лет назад это были единичные случаи. Лекарства, в том числе рецептурные, продают в соцсетях и на сайтах объявлений. Эксперт объяснила их востребованность ажиотажным спросом на некоторые лекарства.

В августе сообщалось, что количество фальшивых интернет-аптек выросло более чем в два раза. За первое полугодие 2021 года было зафиксировано лишь 14 подобных ресурсов, но с начала 2022 года их выявлено уже 32. Нередко мошенники копируют интерфейсы официальных аптечных сетей.

В декабре Росздравнадзор сообщал, что разрешение на дистанционную торговлю лекарствами имеют 503 аптечные организации.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Артем Косенок

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