ВОЗ призвала создать вакцины против всех вирусов гриппа животного происхождения

«Меня беспокоит то, что мы смотрим на то, что может никогда не произойти [вспышку заболевания], как будто бы в замедленной съемке, — заявил Фаррар на брифинге для СМИ, — но если бы это произошло, мы бы оглянулись на то, что мы делаем в данный момент, и сказали бы: почему мы не сделали больше?».

В декабре «ФВ» писал, что Джереми Фаррар сменит на должности главного научного сотрудника организации Сумию Сваминатан. Она вернулась в Индию, чтобы работать над улучшением ситуации с продовольственным обеспечением.

Фаррар возглавлял фонд Wellcome Trust почти десять лет. Это второй по величине в мире частный фонд, финансирующий биомедицинские исследования. До того как начать работать в фонде, он 18 лет руководил отделом клинических исследований Оксфордского университета во Вьетнаме.

Николай Соколов

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