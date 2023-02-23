Еврокомиссия одобрила самый дорогой препарат в мире

ЕК одобрила генную терапию CSL Behring на основе вектора аденоассоциированного вируса, Hemgenix (etranacogene dezaparvovec), для лечения гемофилии B (врожденный дефицит фактора IX) у взрослых пациентов, об этом пишет пишет FirstWordPharma.

В Евросоюзе препарат одобрили на основании результатов исследования HOPE-B. Оно показало, что у пациентов с гемофилией B, получавших Hemgenix, наблюдалось стабильное и продолжительное повышение среднего уровня активности фактора IX на 36,9%, что привело к снижению скорректированной годовой частоты кровотечений на 64%. Согласно полученным данным, Hemgenix помог пациентам с гемофилией B добиться средней активности фактора IX на уровне 39% и 36,7% через 6 и 24 месяца соответственно после инфузии.

Средняя скорректированная годовая частота кровотечений (ABR) для всех кровотечений снизилась на 54% в течение 7-18 месяцев после инфузии по сравнению с шестимесячным периодом до начала профилактической заместительной терапии фактором IX.

Кроме того, 94% субъектов, получавших Hemgenix, прекратили профилактическое использование и не получали предшествующее плановое профилактическое лечение.

Повышение уровня ферментов печени, головная боль, повышение уровня ферментов в крови и гриппоподобные симптомы среди прочего были наиболее частыми побочными эффектами генной терапии.

Одноразовый продукт генной терапии, вводимый внутривенно, Hemogenix содержит вирусный вектор, несущий ген фактора свертывания IX.

В конце 2022 года препарат был одобрен FDA. Австралийский производитель лекарств CSL установил прейскурантную цену своей одноразовой генной терапии гемофилии B на уровне $3,5 млн, что сделало ее самым дорогим лечением в мире после одобрения FDA.

gxpnews