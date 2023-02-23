Суд отклонил первый иск к Минздраву об эксклюзивности данных

В сентябре прошлого года компания «Фармновации» обратилась в суд для отмены регистрации препарата «Промомеда». По мнению компании, был нарушен режим эксклюзивности данных — дженерик был зарегистрирован раньше времени. Суд не удовлетворил иск.

Арбитражный суд г. Москвы отказал в иске компании «Фармновации» к Министерству здравоохранения, в котором компания просила отменить регистрацию препарата «Промомеда» под торговой маркой «Цефотаксим+Сульбактам». Об этом сообщил корреспондент «ФВ» из зала суда.

Как писал «ФВ», «Фармновации» считает, что при регистрации препарата был нарушен режим эксклюзивности данных (data exclusivity). Он закреплен в ст.18 Федерального закона № 61-ФЗ от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств», согласно которой подать заявление на госрегистрацию воспроизведенного препарата можно только спустя четыре года с даты регистрации референтного лекарственного средства, для биоаналоговых препаратов такой период составляет три года с даты регистрации референтного ЛП.

По мнению компании «Фармновации», препарат «Промомеда» — дженерик оригинального препарата «Кларуктам» (МНН цефотаксим+[сульбактам]) — был зарегистрирован раньше срока, предусмотренного в российском законодательстве относительно режима эксклюзивности данных.

Позиции сторон

Оригинальный препарат был зарегистрирован в ноябре 2017 года. В суде представитель «Фармноваций» указал, что заявление о регистрации дженерика было подано компанией «Промомед» 4 июня 2021 года — больше, чем за пять месяцев до даты истечения срока, предусмотренного в ФЗ-61.

Он отметил, что регистрация проходила по правилам ЕАЭС, однако в соответствии с п. 42,43 Решения Совета Евразийской экономической комиссии № 78, которое устанавливает порядок регистрации, к процедуре могут применяться требования, изложенные в национальном законодательстве государств — членов союза. Он указал, что нормы могут применяться, по крайней мере, в той части, где не противоречат правилам ЕАЭС.

Адвокат также сообщил, что в материалах дела представлены заключения экспертов, один из которых указывает на необходимость применения положений национального законодательства об эксклюзивности данных, в том числе и к заявлениям на регистрацию по евразийским правилам.

При этом представитель Минздрава указал, что регистрация по национальным правилам и по правилам ЕАЭС — две разные государственные услуги, а ФЗ-61 при регистрации по правилам союза не применяется.

«Самая яркая демонстрация, подтверждающая это, содержится в положении о Минздраве России. Правительство разделяет полномочия Минздрава по государственной регистрации и полномочия по регистрации лекарственных средств, предназначенных для обращения на общем рынке союза. Это два разных пункта положения о Минздраве (5.5.23 и 5.5.23.1), что говорит о том, что это разные полномочия и недопустимо применять к одной услуге правила предоставления другой услуги, о чем говорит заявитель», — пояснил представитель министерства.