«Р-Фарм» вошел в ESG-рэнкинг Национального рейтингового агентства

Группа компаний «Р-Фарм» стала единственным представителем фармацевтической отрасли в ESG-рэнкинге 90 российских компаний, который ежегодно составляет Национальное рейтинговое агентство (НРА).

Следование принципам устойчивого развития (ESG), подразумевающим социально и экологически ответственное ведение бизнеса, – одно из ключевых направлений стратегии «Р-Фарм». В его периметр входят в том числе вопросы энергоэффективности и ресурсосбережения, ответственного производства и потребления, промышленной и экологической безопасности, обращения с отходами, охраны окружающей среды и много другое.

ESG-рэнкинг, как и традиционный ESG-рейтинг, составляемый НРА, представляет собой экспертную аналитику в отношении подверженности экологическим и социальным рискам, а также рискам, связанным с управлением взаимодействием с этими субъектами. Оценка ESG-профиля компаний проводится на основе законодательных и нормативных требований в области устойчивого развития с учетом международного опыта, лучших практик и ориентиров устойчивого развития.

gxpnews