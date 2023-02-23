«Круг добра» в 2022 году располагал почти 193 млрд рублей

Данные об объеме средств, предназначенных для «Круга добра», содержатся в письме Минфина России к заседанию экспертного совета Комитета Госдумы по охране здоровья по редким заболеваниям.

«Круг добра» создан указом президента Владимира Путина в начале 2021 года. Фонд финансируется за счет повышения ставки налога на доходы физлиц с 13% до 15% с заработков свыше 5 млн рублей в год. В 2021 году фактическая сумма сборов с повышенного НДФЛ тоже превысила прогноз: вместо заявленных в бюджете 60 млрд рублей фонд получил 75 млрд рублей.

В 2022 году разрыв между ожидаемыми и фактическими поступлениями оказался сильнее. Федеральным бюджетом было предусмотрено поступление 78,6 млрд рублей от повышенной ставки налога, а в итоге было собрано на 69,9 млрд рублей больше, следует из письма. Дополнительные средства поступили фонду в качестве гранта от Правительства РФ.

В 2021 году «Круг добра» не успел израсходовать все предназначенные ему средства. И оставшиеся 44,2 млрд рублей перешли на 2022 год в дополнение к 148,5 млрд рублей вновь собранных средств от налога на сверхдоходы. В итоге фонд располагал 192,7 млрд рублей.

За два года к началу 2023 года «Круг добра» потратил 103 млрд рублей на медпомощь, закупку лекарств и медизделий для своих подопечных, сказано на его сайте. Траты в 2021 году составили 30,9 млрд рублей, в 2022 году, соответственно, не более 72,1 млрд рублей.

Федеральным бюджетом на 2023 год на ассигнования фонду предусмотрено еще 144,7 млрд рублей.

Полномочия «Круга добра» расширяются. С декабря 2022 года предельный возраст подопечных фонда увеличен с 18 до 19 лет. С 2023 года в ведение фонда перешли дети с заболеваниями из перечня «14 ВЗН». Их более 15 тысяч, на их лекобеспечение фонд, по расчетам Минфина, будет тратить в течение 2023–2025 годов 21 млрд рублей.

О необходимости расширить мандат фонда в декабре 2022 года говорил Путин. «Кругу добра» должны перейти дети с заболеваниями из перечня орфанных заболеваний, терапию которых сейчас обеспечивают регионы («Перечень-24»). Также Путин давал поручение изучить возможность оплаты за счет фонда дополнительных видов и объемов реабилитации больных детей, дорогостоящих технических средств реабилитации, средств для разработки опорно-двигательного аппарата.

Фото: komiinform.ru

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