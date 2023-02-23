Минздрав опубликовал список рецептурных лекарств для онлайн-продажи

В итоговый перечень рецептурных препаратов, разрешенных для онлайн-продажи в рамках пилотного проекта, вошли 904 МНН. Эксперимент стартует с 1 марта 2023 года в Москве, а также в Московской и Белгородской областях.

Минздрав утвердил перечень рецептурных препаратов, разрешенных для дистанционной продажи в рамках пилотного проекта. Приказ № 36н от 01.02.2023 зарегистрирован Минюстом и опубликован на интернет-портале правовой информации. Перечень препаратов, разрешенных для дистанционной продажи, сформирован на основании критериев, утвержденных правительством.

В него не вошли препараты, которые необходимо принимать только под наблюдением врача, препараты предметно-количественного учета, сильнодействующие, наркотические или психотропные препараты, а также препараты на основе этилового спирта.

«В перечень препаратов, разрешенных для дистанционной продажи, вошли 904 международных непатентованных наименования, это препараты самых разных терапевтических групп. В рамках этого пилотного проекта будет отработано взаимодействие между всеми участниками процесса — врачами, аптечными организациями и пациентами. При этом важно помнить, что рецептурные препараты требуют особого внимания и строгого соблюдения как правил хранения и отпуска, так и предписанной врачом схемы приема», — заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В октябре Госдума одобрила проведение эксперимента по дистанционной торговле рецептурными лекарственными препаратами. Он стартует с 1 марта 2023 года и продлится три года в Москве, а также в Московской и Белгородской областях.

Еще не утвержден проект документа, который касается правил проведения самого эксперимента. В проекте прописываются основные требования к участникам эксперимента и примерная механика отпуска рецептурных лекарств онлайн. Из основного в нем предусмотрено получение отдельного разрешения на дистанционную торговлю рецептурными лекарствами. Его будет выдавать Росздравнадзор.

За неделю до начала эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств выяснилось, что в Москве бизнесу невыгодно участвовать в нем. Представители Единой медицинской информационно-аналитической системы, заручившись поддержкой Минздрава, настаивают, чтобы вся дистанционная продажа лекарств велась через его приложение. Представители маркетплейсов направили письма разработчикам проекта, разъясняющие, что такое положение вещей их не устраивает.

pharmvestnik