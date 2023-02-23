На закупку медтехники для реабилитации в 43 клиниках выделено 1,7 млрд рублей

Из распоряжения правительства следует, что 617,4 млн рублей получит Минздрав на переоснащение 18 федеральных медицинских организаций и 575,4 млн рублей – ФМБА на модернизацию 13 подведомственных клиник. Помимо профильных ведомств, еще 443,1 млн рублей направлено Минобрнауки России на оснащение восьми подшефных медучреждений, 104,8 млн рублей – Минобороны для апгрейда аппаратного парка трех медорганизаций. Помимо этого, 224,5 млн рублей получит Роспотребнадзор для переоснащения одной подведомственной клиники.

Наименования клиник – получателей медоборудования на раскрываются. «Современное оборудование позволит обеспечить качественное восстановительное лечение, в том числе амбулаторно и в условиях дневного стационара», – отметили в пресс-службе правительства.

В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать программу развития медицинской реабилитации до 2026 года. Предполагалось, что она коснется реабилитации после операций и травм, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также после COVID-19.

Правила предоставления и распределения субсидий на оснащение клиник оборудованием для медицинской реабилитации правительство утвердило в марте 2022 года. Медоборудование разрешено закупать по утвержденному Минздравом стандарту оснащения отделений медицинской реабилитации, причем ведомство рекомендовало отдавать предпочтение российским производителям.

Всего в 2022 году регионы на обновление парка медоборудования для реабилитации получили из федбюджета 8,8 млрд рублей, в 2023 году – еще 8 млрд рублей. По программе до 2030 года региональные власти должны дооснастить более 1 350 отделений медицинской реабилитации и около 130 дневных стационаров.